Ворог також дещо зменшив застосування авіації на цьому напрямку.

Зараз на Таврійському напрямку дещо знизилася активність бойових дій. Незважаючи на це росіяни намагаються вести локальні контратаки, однак ці спроби безуспішні.

"В районі Верхового ворог намагався контратакувати, в районі Старомайорського. Продовжує своїх намагання безуспішні в районі Мар’їнки. Біля Авдіївки на даний час ми ворога заспокоїли", - повідомив речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Штупун наголосив, що під час цих контратак росіяни втрачають значну кількість техніки та особового складу.

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За його словами, ворог також дещо зменшив й застосування авіації на цьому напрямку. Речник прес-центру бачить кілька причин, через які росіяни вдаються до таких дій. Перша з них - зменшення кількості боєприпасів, склади з якими активно знищують українські військові.

"Або щось вони задумали і концентрують сили для чогось більш підлого", - сказав він.

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби на Таврійському напрямку російські загарбники зазнали значних втрат. Зокрема, Силам оборони України вдалося ліквідувати 58 окупантів, поранити ще 177, а трьох - взяти в полон. Крім того, українські військові знищили 23 одиниці військової техніки противника.

Як розповіла представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, за добу на південній ділянці фронту українські військові ліквідували понад 40 окупантів і близько 15 одиниць російської техніки й озброєння. Серед втраченого - танки, гармати, автомобільна техніка, станції радіоелектронної боротьби, пункт спостереження росіян та інше.

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