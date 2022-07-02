Рятувальники виявили 29 фрагментів тіл.

Процес розбору завалів ТЦ "Амстор" в Кременчуці, у який окупанти поцілили ракетами 27 червня, завершено.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

"У Кременчуці завершено розбирання завалів у ТЦ. … До розбирання завалів залучалося понад 1060 осіб та майже 140 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 430 осіб та майже 70 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники виявили 29 фрагментів тіл.

Удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований торговий центр.

Внаслідок ракетного обстрілу ТЦ в Кременчуці загинула 21 особа. Вже експертизою встановлено тіла 20 загиблих, одна людина померла в лікарні. Ще одна людина вважається зниклою безвісти. Також постраждали 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовано.

Станом на 1 липня були ідентифіковані 17 загиблих. З них сім осіб - відвідувачі, одна особа - працівник ТЦ "Амстор", вісім осіб — працівники "Комфі", одна особа - працівник магазину "EVA".

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

Своєю чергою місцева влада ухвалила рішення виплатити сім'ям загиблих і постраждалих матеріальну допомогу.

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