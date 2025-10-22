Україна все частіше атакує російські енергетичні об'єкти і помітно активізувала свої удари останніми місяцями.

Нові супутникові знімки наочно демонструють, як українські дальні удари перетворюють дорогоцінну російську нафтову промисловість на поле бою. Про це пише Business Insider.

На знімках, зроблених цього місяця американською компанією Vantor, що займається просторовою розвідкою, видно мережі, що охоплюють один із нафтопереробних заводів - частина зусиль Росії щодо захисту своїх нафтових об'єктів від атак безпілотників, - а також наслідки успішного українського удару.

На знімку, зробленому 2 жовтня, видно противодронну сітку, що покриває три резервуари для зберігання на Куйбишевському нафтопереробному заводі в Самарській області Росії.

Зазначається, що ця сітка не нова і була помічена на знімках раніше цього року. Але вона підкреслює, як Москва використовує імпровізовані засоби оборони для захисту своєї критично важливої енергетичної інфраструктури від атак українських безпілотників. Подібна оборонна тактика була помічена і на інших російських нафтопереробних заводах. Подібні імпровізовані оборонні споруди також застосовувалися для захисту вразливих російських військових кораблів у порту від морських безпілотників.

Наприкінці серпня Київ атакував Куйбишевський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 800 кілометрів від кордону з Україною.

Кайл Глен, дослідник британського Центру інформаційної стійкості, який відстежує удари України по російському енергетичному сектору, повідомив, що з початку серпня було здійснено 30 атак на 19 різних російських нафтопереробних заводів.

13 жовтня метою атаки був Феодосійський нафтовий термінал на окупованому Росією Кримському півострові. Як повідомило Business Insider джерело в українських силах безпеки, безпілотники дальнього радіусу дії вразили щонайменше п'ять резервуарів, спричинивши потужну пожежу на об'єкті.

На супутниковому знімку, зробленому 15 жовтня, через два дні після атаки, видно величезний стовп чорного диму, що піднімається над об'єктом.

Важливо, що енергетичний сектор Росії є значним джерелом доходу, оцінюваним у середньому приблизно в 20% ВВП країни. Експорт нафти і природного газу підживлює військові зусилля Москви в Україні, роблячи її мішенню для Києва.

Удари по російських НПЗ

Україна все частіше атакує російські енергетичні об'єкти і помітно активізувала свої удари останніми місяцями: від початку серпня було скоєно понад два десятки атак на нафтопереробні заводи. Це частина кампанії, спрямованої на тиск на ключове джерело доходів Москви, що підживлює війну з сусідом.

