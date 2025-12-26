'Щоб потім не охали і ахали': 'Флеш' розкрив, як РФ хоче зупинити логістику Україна-Польща

Зазначає, що атаки РФ йдуть на залізничну гілку Київ-Ковель.

Росія цілеспрямовано атакує залізничну гілку Київ-Ковель, щоб зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна-Польща.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він зазначив, що два дні тому "Шахеди" атакували поїзд, потім - ремонтну бригаду, а також залізничний міст, локомотивне депо.

Відео дня

"Всі ці атаки йдуть на залізничну гілку Київ-Ковель. Завдання противника зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна-Польща. Атаки будуть продовжуватися", - зазначає "Флеш".

Він наголошує, що хоч "Шахеди" заходять з РФ, але вони керуються з території Республіки Білорусь.

"Щоб потім всі не охали і ахали, як на мосту в Маяках (йдеться про обстріли росіянами мосту в районі села Маяки на Одещині, який яка має ключове значення для всього півдня для Ізмаїла, Рені – УНІАН), треба захищати РЕБ і зенітними дронами цю залізничну гілку", - підкреслив "Флеш".

За його словами, треба засобами РЕР офіційно підтверджувати роботу пунктів управління "Шахедами" з Білорусі і виносити потім це все на РНБО.

Він наголосив, що до моменту захисту цієї гілки поїзда, вантажі та пасажири знаходяться в зоні ризику.

Атака на залізницю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів сьогодні, 26 грудня, що наслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції "Ковель" на Волині.

За його словами, пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо. Працівники "Укрзалізниці" ліквідовують наслідки.

Вас також можуть зацікавити новини: