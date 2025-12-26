'Щоб потім не охали і ахали': 'Флеш' розкрив, як РФ хоче зупинити логістику Україна-Польща

Росія цілеспрямовано атакує залізничну гілку Київ-Ковель, щоб зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна-Польща.
Про це у своєму Телеграм-каналі написав експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Він зазначив, що два дні тому "Шахеди" атакували поїзд, потім - ремонтну бригаду, а також залізничний міст, локомотивне депо.
"Всі ці атаки йдуть на залізничну гілку Київ-Ковель. Завдання противника зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна-Польща. Атаки будуть продовжуватися", - зазначає "Флеш".
Він наголошує, що хоч "Шахеди" заходять з РФ, але вони керуються з території Республіки Білорусь.
"Щоб потім всі не охали і ахали, як на мосту в Маяках (йдеться про обстріли росіянами мосту в районі села Маяки на Одещині, який яка має ключове значення для всього півдня для Ізмаїла, Рені – УНІАН), треба захищати РЕБ і зенітними дронами цю залізничну гілку", - підкреслив "Флеш".
За його словами, треба засобами РЕР офіційно підтверджувати роботу пунктів управління "Шахедами" з Білорусі і виносити потім це все на РНБО.
Він наголосив, що до моменту захисту цієї гілки поїзда, вантажі та пасажири знаходяться в зоні ризику.
Атака на залізницю - що відомо
Як повідомляв УНІАН, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів сьогодні, 26 грудня, що наслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції "Ковель" на Волині.
За його словами, пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо. Працівники "Укрзалізниці" ліквідовують наслідки.