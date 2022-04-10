Інших подробиць переговорів словацький міністр не навів.

В уряді Словаччини підтвердили дані про переговори між Братиславою і Києвом про продаж самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Про це сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Над після публікацій у ЗМІ на цю тему, повідомляє Reuters.

"Я можу підтвердити, що ми ведемо переговори", – сказав міністр оборони під час теледебатів. Інших деталей він не розкрив.

ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляють, що обговорюється придбання 16 гаубиць.

Що таке Zuzana 2

"Зузана" - модернізований варіант САУ DANA M2. Гаубиця може вражати цілі на відстані більше 39 км і здатна робити 5 пострілів на хвилину. Ці артилерійські системи використовуються в армії Польщі, Чехії та Грузії.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня стало відомо, що Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши на заміну американську Patriot.

У той же день з'явилася інформація про те, що Україна може придбати в Словаччини самохідні артилерійські установки Zuzana. Переговори про закупівлю цієї техніки майже завершені, повідомило тоді видання Dennikn.sk.

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