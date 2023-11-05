Під небезпекою російські регіони, а також тимчасово окупований Крим.

Українські воїни готують масштабну зимову атаку дронів-камікадзе на різні регіони РФ.

Про це заявив бригадний генерал Сергій Баранов, повідомляє Independent. За його словами, ці атаки "завдадуть чимало проблем" Росії в найближчі кілька місяців. Крім того, під ударом опиниться тимчасово окупований Крим.

Генерал також зазначив, що українські воїни цими ударами хочуть закріпити "значні успіхи" останніх тижнів, коли було вражено багато найважливіших військових об'єктів в окупованому Криму та містах РФ.

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Останні вибухи в РФ

Нагадаємо, що 26 жовтня в Москві загорілася теплоелектроцентраль. Пропагандисти писали, що горить ТЕЦ-16, яка знаходиться на північному заході столиці РФ. Зазначалося, що загоряння було в трьох котлах, на ТЕЦ обрушилися залізобетонні конструкції і обвалився дах.

Вночі 25 жовтня в російському Брянську пролунали вибухи. Жителі міста писали в соцмережах, що на автомобілях спрацювала сигналізація, а в будинках затряслися стіни.

23 жовтня неспокійно було в Ростові. Повідомлялося про роботу ППО. Губернатор області Василь Голубєв за традицією відзвітував, що всі цілі Росія "збила".

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