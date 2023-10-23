Вдень 23 жовтня Ростов накрила повітряна атака: у небі гриміло через роботу систем ППО, місцевий губернатор Василь Голубєв традиційно заявив, що всі цілі Росія "збила".
Відповідною заявою Голубєв відзначився в Telegram. Він стверджує, що жертв і руйнувань внаслідок атаки немає.
"О 14.59 успішно відпрацювали по повітряних цілях. Жертв і руйнувань на землі немає. Прошу зберігати спокій", - йдеться в повідомленні.
Водночас місцеві стали публікувати в мережі моменти вибухів у небі. В одному з епізодів росіянка спробувала обдурити дитину, заявивши, що це просто "навчання".
"Це не бомба, не переживайте, це просто військові тренуються", - заявила вона.
Вночі міста України зазнали атаки дронів-убивць
Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня українцям довелося пережити довгу повітряну тривогу тривалістю понад 3 годин. Це сталося через Росію, вона знову запустила по наших територіях ракети та дрони-вбивці.
Ранком ВСУ потішили громадян відмінною новиною - всі цілі ворога вдалося збити. Там уточнили, що РФ застосувала в рамках атаки ракети Х-59, дрони Shahed-136/131 і ще один БПЛА невстановленого типу.