Місцева росіянка відзначилася заявою, про те, що це "не бомба", коли небо над нею розривають вибухи.

Вдень 23 жовтня Ростов накрила повітряна атака: у небі гриміло через роботу систем ППО, місцевий губернатор Василь Голубєв традиційно заявив, що всі цілі Росія "збила".

Відповідною заявою Голубєв відзначився в Telegram. Він стверджує, що жертв і руйнувань внаслідок атаки немає.

"О 14.59 успішно відпрацювали по повітряних цілях. Жертв і руйнувань на землі немає. Прошу зберігати спокій", - йдеться в повідомленні.

Водночас місцеві стали публікувати в мережі моменти вибухів у небі. В одному з епізодів росіянка спробувала обдурити дитину, заявивши, що це просто "навчання".

"Це не бомба, не переживайте, це просто військові тренуються", - заявила вона.

Вночі міста України зазнали атаки дронів-убивць

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня українцям довелося пережити довгу повітряну тривогу тривалістю понад 3 годин. Це сталося через Росію, вона знову запустила по наших територіях ракети та дрони-вбивці.

Ранком ВСУ потішили громадян відмінною новиною - всі цілі ворога вдалося збити. Там уточнили, що РФ застосувала в рамках атаки ракети Х-59, дрони Shahed-136/131 і ще один БПЛА невстановленого типу.

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