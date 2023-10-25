Місцева влада мовчить.

У ніч на середу, 25 жовтня, у російському Брянську пролунало безліч вибухів. Про це пишуть жителі міста в мережі.

Гучні звуки чули в різних районах міста, росіяни повідомляють у чатах, що через це на автомобілях спрацювала сигналізація, а також "затряслися стіни" в будинках.

Місцеві Telegram-канали опублікували фото заграви в нічному небі, а також відео, на якому чути гучні вибухи. Влада Брянської області ніяк не коментувала те, що відбувається.

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Вибухи в Брянську: останні новини

Як відомо, територію Брянської області систематично атакують безпілотні літальні апарати. Також росіяни заявляли про спробу прориву диверсантів на територію Російської Федерації.

Завод "Кремній Ел" як мінімум три рази опинявся під ударом дронів, вже в жовтні безпілотний літальний апарат атакував хімічний завод імені 50-річчя СРСР.

12 жовтня в Брянську заявили, що на околиці міста був придушений засобами радіоелектронної боротьби дрон саморобного типу. Тоді в мережі повідомляли про масштабну пожежу в районі м'ясокомбінату.

А наприкінці вересня місцева влада повідомила про "припинення" атаки України на підльоті до Брянська. Прольоти дронів тоді потрапили на відео очевидців.

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