Вона забезпечує теплом понад 1,5 млн осіб.

У четвер, 26 жовтня, у Москві сталася пожежа на території теплоелектроцентралі.

Пропагандисти ТАСС з посиланням на оперативні служби повідомили, що мова йде про ТЕЦ-16, яка знаходиться на північному заході міста. За їхніми даними, загоряння сталося на трьох котлах, також почалося смолоскипне горіння газопроводу.

Telegram-канал Shot пише, що на території теплоелектроцентралі обрушилися залізобетонні конструкції і обвалився дах. Загоряння в трьох котлах ліквідували.

На сайті Мосенерго наголошується, що станція забезпечує тепло- і електропостачання промислових і побутових споживачів північного заходу Москви населенням понад 1,5 млн осіб.

НП в Росії: останні новини

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, в російських містах систематично відбуваються різні НП на військових об'єктах.

Минулої осені і взимку окупанти масовано атакували українську критичну інфраструктуру ракетами і дронами, щоб залишити українців без світла, води і тепла. Очікується, що цього року вони повторять свої атаки.

Глава української розвідки Кирило Буданов в недавньому інтерв'ю заявив, що Україна готова відповісти на цей терор. "Нехай починають. Вони теж отримають відповідь", - сказав він.

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