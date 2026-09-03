Московські аеропорти не працюють другу ніч поспіль після попереджень Зеленського

Обмеження діяли одразу в трьох московських аеропортах.

Аеропорти Внуково та Шереметьєво в Москві другу ніч поспіль тимчасово призупинили прийом і відправлення літаків. Як пише The Moscow Times, це сталося після попереджень президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації.

Про запровадження тимчасових обмежень на прийом і випуск повітряних суден Росавіація повідомила в середу, 2 вересня.

Напередодні обмеження діяли одразу в трьох московських аеропортах. За даними Flightradar24, у Шереметьєво скасували 21 рейс, ще 235 затримали. У Внуково було скасовано 22 рейси та затримано 94.

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Причиною нових обмежень стали, зокрема, заяви української влади щодо ризиків для цивільної авіації. Reuters із посиланням на лист міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Миколи Калашника повідомило, що Київ вважає необхідним максимально знизити ризик можливих трагедій і закликає ICAO сприяти запровадженню заборони на польоти в російському повітряному просторі.

У відповідь Росавіація опублікувала NOTAM, у якому заявила, що всі документи, оприлюднені Україною щодо повітряного простору Росії, нібито не мають юридичної сили та суперечать Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Російське відомство також звинуватило українські авіаційні органи у підтримці "терористичної риторики" керівництва України.

Водночас Росавіація заявила про намір вжити додаткових заходів для забезпечення безпечного використання повітряного простору РФ. Серед таких заходів відомство назвало посилення захисту об'єктів транспортної інфраструктури. При цьому в Росавіації запевнили, що російський авіатранспорт та наземна інфраструктура продовжують працювати у штатному режимі, приймаючи та відправляючи рейси, зокрема літаків іноземних авіакомпаній.

Міністр транспорту Росії Андрій Нікітін заявив, що російська влада постійно посилює вимоги до безпеки польотів та роботи аеропортів.

"Ми постійно вдосконалюємо вимоги безпеки польотів і безпеки аеропортів, і на всі ці загрози, які терористи озвучують, відповіді є", – сказав він.

За словами Нікітіна, російська влада підтримує тісну взаємодію з Міністерством оборони та Росгвардією. Він запевнив, що влада "не допустить якихось значних перерв у рамках цивільної авіації", пише The Moscow Times.

Україна розпочинає кампанію з блокування повітряного простору Росії

Нагадаємо, 1 вересня Зеленський у своєму Telegram-каналі попередив авіакомпанії та страхові компанії, що Україна у відповідь на російські удари по цивільній інфраструктурі має намір посилити атаки безпілотниками по території РФ.

Наступного дня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ офіційно поінформував Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) про небезпечність повітряного простору Росії. Крім того, Україна попросила ICAO звернутися до держав-членів із закликом повністю заборонити польоти цивільних літаків над російською територією.

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