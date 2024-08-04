Російський винищувач Су-35 буде однією з найбільших загроз для F-16, пише видання.

Україна отримала першу партію винищувачів F-16. Шість літаків, які будуть оснащені сучасним американським озброєнням, були доставлені в Україну з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.

Очікується, що винищувачі незабаром почнуть здійснювати вильоти в українському небі і стануть вкрай необхідним поповненням для нинішнього парку літаків радянської епохи, пише Independent. Аналітики кажуть, що F-16 самі по собі не зможуть переломити хід війни, розвʼязаної Росією.

Як F-16 допоможуть Україні

Аналітик Центру аналізу європейської політики Федеріко Борсарі вважає, що винищувачі зможуть вплинути на деяку динаміку війни. За його словами, Україна використовуватиме літаки для перехоплення російських ракет і безпілотників, придушення систем протиповітряної оборони противника, а також для нанесення ударів по позиціях російських військ і складах боєприпасів ракетами класу "повітря-земля".

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Сучасні радари літака, встановлені компанією Lockheed Martin, дозволять українським пілотам виявляти цілі на більшій відстані, ніж вони можуть робити це на ннішніх МіГ-29, Су-27 і Су-24 радянських часів.

"Вони також можуть нести крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow, що постачаються Великобританією, з дальністю польоту понад 250 км, які потенційно можуть вражати цілі на території Росії – але інформація про можливості цього літака є нечіткою", – пише видання.

Які виклики стоять перед Україною

Підтримка пересування українських військ на лінії фронту за допомогою наземних атак може бути занадто ризикованою для F-16, враховуючи сучасні системи протиповітряної оборони Росії.

Аналітик Департаменту оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона Марина Мирон також попередила, що дев'ятимісячна підготовка Києва з використання винищувачів F-16 була "прискореним курсом" у порівнянні зі звичайним трирічним курсом, який проходять західні пілоти. Вона зауважила, що F-16 також потребують великої кількості допоміжного персоналу, такого як кваліфіковані інженери з технічного обслуговування, завантажувачі боєприпасів, аналітики розвідки та аварійні бригади.

Україна також повинна створити мережу радіолокаційних станцій, укріплених ангарів, забезпечити постачання запасних частин і систем заправки, а також якісні аеродроми, необхідні для зберігання літаків, додала вона.

Як може відреагувати Путін

Російський диктатор Володимир Путін "буде насолоджуватися іміджем, який принесе знищення F-16 з країн НАТО", вважає Федеріко Борсарі. Москва, швидше за все, спробує знищити літаки на землі ракетами дальнього радіусу дії. Росіяни вже націлені на обмежену кількість придатних аеродромів в Україні.

"Російські військові також мають на озброєнні кілька сотень діючих винищувачів, а також сучасні радари повітряного спостереження. Російський винищувач Су-35 буде однією з найбільших загроз для F-16. Незважаючи на це, росіяни усвідомлюють, що вони матимуть справу з більш грізними літаками, ніж ті, з якими вони зустрічалися до цього часу у війні, і, ймовірно, будуть діяти більш обережно", – резюмує Independent.

Винищувачі F-16: останні новини

Головний редактор Defense Express Олег Катков ввадає, що Україна не матиме достатньої кількості F-16 у найближчі роки. За його словами, проблема полягає не лише в тому, де взяти 128 літаків, а й в нестачі пілотів та аеродромів для розміщення винищувачів.

Тим часом військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу Роман Світан каже, що Україні потрібно до 40 винищувачів F-16 для виконання повного комплексу завдань. Він додав, що ефективність цих літаків залежатиме від їхньої кількості та озброєння, яке вони використовуватимуть.

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