Українські дрони руйнують тил РФ: Коваленко пояснив загрозу для 'лінії Суровікіна'

Українські підрозділи дедалі активніше працюють по середній та глибокій логістиці окупантів.

Україна поступово перехоплює ініціативу у війні дронів та високоточних ударів, а системне знищення російської логістики й засобів зв’язку вже починає змінювати ситуацію на фронті. На цьому наголосив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю виданню "Главред".

За його словами, ЗСУ змогли суттєво послабити можливості російської армії не лише на передовій, а й у глибокому тилу. Йдеться про удари по системах ППО, радіолокаційних станціях, логістичних маршрутах та критичній інфраструктурі окупантів.

Коваленко зазначив, що Росія вже стикається із дефіцитом боєкомплекту для перехоплення українських дронів, а ефективність російської ППО поступово падає.

"Росіяни вже не можуть повноцінно захистити свій повітряний простір. Їм не вистачає ресурсів, щоб збивати всі наші дрони", – пояснив експерт.

Окрему увагу він звернув на проблеми РФ із військовим зв’язком. Після втрати доступу до Starlink російські війська змушені використовувати менш ефективні системи комунікації – ретранслятори, Wi-Fi-мости та польові мережі, які українські сили активно виявляють і знищують.

За словами Коваленка, українські підрозділи дедалі активніше працюють по середній та глибокій логістиці окупантів. Зокрема, дрони вже фіксували над тимчасово окупованим Маріуполем і трасою М14 у напрямку Бердянська, Мелітополя та Токмака.

Аналітик вважає, що у перспективі російські війська можуть втратити безпечні маршрути постачання вздовж узбережжя Азовського моря, що створить серйозні проблеми для забезпечення окупаційного угруповання на півдні.

На його думку, саме системне руйнування логістики та зв’язку може стати ключем до ослаблення оборонних рубежів РФ, включно з так званою "лінією Суровікіна".

"Без забезпечення та людського ресурсу ця лінія не працюватиме. Наші удари мають позбавити Росію можливості підтримувати свою оборону", – підсумував Коваленко.

Експерт додав, що за умов постійних ударів по тилу, проблем із логістикою та зв’язком російські війська поступово втрачатимуть здатність як наступати, так і ефективно оборонятися.

Досягнення українських безпілотників

Раніше журналіст Давид Кириченко у своєму матеріалі для Forbes повідомив, що українські безпілотні катери почали використовувати у якості плавучих платформ для запуску FPV-дронів та термобаричних ракет.

Також завдяки українським дронам у Росії призупинив роботу Сизранський нафтопереробний завод (СНПЗ). 21 травня в результаті атаки безпілотника була пошкоджена установка первинної переробки, повідомляє Reuters.

