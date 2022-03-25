Україна заявила, що може зіткнутися з потенційною нестачею зброї на тлі триваючого наступу Росії.

Україна за останні кілька днів оновила свій список бажаної додаткової військової допомоги від уряду США, включивши в нього на сотні зенітних і протитанкових ракет більше, ніж запитувалося раніше.

Про це йдеться в документі, наданому CNN, в якому детально описані необхідні предмети.

"Українці представили аналогічні списки в останні тижні, але недавній запит, спрямований американським законодавцям, мабуть, відображає зростаючу потребу в зенітних ракетах Stinger і протитанкових ракетах Javelin американського виробництва - Україна заявила, що їй терміново потрібно 500 одиниць кожної з них щодня", — йдеться в повідомленні.

В обох випадках Україна запитує на сотні ракет більше, ніж було включено в аналогічний список, нещодавно наданий американським законодавцям, згідно з джерелом, знайомим з обома запитами.

Новий список з'явився після того, як українці заявили, що можуть зіткнутися з потенційною нестачею зброї на тлі триваючого наступу Росії, що викликало деякий протест з боку офіційних осіб США і НАТО, які підкреслюють, що в країну вже надходить більше військової допомоги.

До 7 березня, менш ніж через два тижні після вторгнення Росії в Україну, США та інші члени НАТО відправили в Україну близько 17 000 протитанкових ракет і 2 000 зенітних ракет.

З того часу країни НАТО, в тому числі США, підтримували поставки зброї і техніки, навіть попри те, що Росія погрожувала зупинити поставки.

За словами високопоставленого представника Міністерства оборони, останній пакет допомоги в області безпеки на суму 350 мільйонів доларів США, схвалений в кінці лютого, прибув в Україну протягом останніх декількох днів, а наступні два пакети на загальну суму 1 мільярд доларів вже почали надходити.

Президент США Джо Байден заявив у четвер, що "системи броні, боєприпаси і наша зброя течуть в Україну, поки я говорю". Представник Міністерства оборони сказав, що буде потрібно "кілька рейсів протягом багатьох днів", щоб доставити обладнання в Східну Європу, перш ніж воно потрапить в Україну через кілька Сухопутних прикордонних переходів.

Деякі законодавці в Конгресі вважають, що США повинні надати Україні зброю як можна швидше.

Сенатор Джекі Розен, демократ від штату Невада: "Їм потрібні всі інструменти, щоб не тільки вижити у війні, але і виграти війну, так що ми будемо надавати їм ракети "повітря-земля", безпілотники, всю військову підтримку".

Нагадаємо, Британія також надасть Україні нових 6 тисяч ракет для оборони, а також 25 мільйонів фунтів фінансової підтримки ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: