На рахунок Міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб надійшло 57,5 млн грн.

Станом на 6 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 10 млрд грн в еквіваленті.

Як повідомила прес-служба регулятора, кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти.

Понад 2,9 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті. З цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 6 млрд грн. Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4 млрд грн.

Що стосується рахунку для гуманітарних потреб, то станом на 6 березня на рахунок Міністерства соціальної політики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 57,5 млн грн в еквіваленті.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії: UA843000010000000047330992708.

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