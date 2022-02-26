Ці особи в даний час використовуються у якості коригувальників вогню та диверсійних груп.

На територію України у кожний населений пункт заїхали так звані "сплячі групи", члени яких знімали квартири і проживали там, чекаючи часу "Ч".

Про це йдеться у телеграм-каналі Ukraine NOW. "В основному квартири знімали користуючись послугами ріелторів", - зазначається у повідомленні.

"В населених пунктах (містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102‼️", - наголошується у повідомленні.

Ці особи в даний час використовуються у якості коригувальників вогню та диверсійних груп та можуть бути озброєними.

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