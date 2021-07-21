Агент пропонував військовим гроші за секретну документацію щодо сучасного ракетного комплексу України.

За публічного обвинувачення управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури мешканця Сєвєродонецька засуджено до 8 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 1 ст.111 КК України).

Під час судового розгляду прокурори довели, що у 2018 році громадянин був завербований співробітниками так званого "міністерства державної безпеки ЛНР" під кураторством ФСБ Російської Федерації. На виконання завдання агент спецслужби мав зібрати дані про розробки військового озброєння у ракетобудівній галузі.

Для цього він налагодив контакти з військовослужбовцями Збройних Сил України у районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до інформації з грифом "таємно". За грошову винагороду агент запропонував військовим надати секретну документацію щодо сучасного ракетного комплексу.

Під час фотографування та пересилання співробітникам ФСБ РФ імітаційної документації у травні 2020 року чоловіка затримали. За виконання завдання він мав одержати 10 тис доларів США.

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Викриття факту та попередження протиправних дій проводилося прокурорами спільно зі співробітниками Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Таке покарання призначено Лисичанським міським судом Луганської області у зв’язку з тим, що обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину.

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Автор: Григорій Бондар