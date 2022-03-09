Глава "Укроборонпрому" пояснив, як будуть виплачувати премії.

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв розповів про оголошену раніше акцію по виплаті премій за викрадену бойову авіаційну техніку окупантів.

Про це він повідомив під час Всеукраїнського телемарафону.

"Насправді ті літаки коштують в десятки разів більше, ніж та сума, яку ми пропонуємо. Безумовно, наші Збройні сили, протиповітряна оборона ефективно виконують доручення і накази, яке дає вище керівництво держави, і збивають ці літаки, але для нас сьогодні дуже важливим є те, щоб наші Повітряні сили поповнювалися новими літаками. Ця акція спрямована на те, щоб люди, які усвідомлюють, що це злочин проти людяності - те, що робить російська армія і Російська Федерація в Україні, могли літак перегнати в Україну, і надалі цей літак буде переобладнаний для Повітряних сил. Ми вже отримуємо перші повідомлення з уточненням, як ця акція може бути реалізована", - сказав він.

Також Гусєв додав, що підприємства концерну вже почали ремонтувати трофейну техніку ворога.

"Ми вже ремонтуємо трофейну техніку, почали це ще минулого тижня. У співпраці і координації з Генеральним штабом ми активно працюємо на наших бронетанкових заводах щодо того, щоб ця техніка надалі служила Збройним силам України і захищала нашу державу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за рішенням генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрія Гусєва, концерн готовий виплатити премії за викрадену бойову авіаційну техніку окупантів.

Зокрема, пропонується 1 мільйон доларів США за викрадений чи трофейний боєздатний літак, а також 500 тис. доларів - за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані.

Вас також можуть зацікавити новини: