Голова ОПУ запитує у країн Заходу, скільки українських міст мають перетворитись на руїни.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що Україні терміново потрібен повноцінний ленд-ліз після того, як стало відомо про злочини російських окупантів після звільнення Київської області.

Про це він написав у Telegram.

"Світ прозріває після фото з Київщини. А Маріуполь, Чернігів, Харків, Херсон, Волноваха? Що ми побачимо, коли повністю звільнимо ці міста? Скільки міст-героїв мають перетворитись на руїни, щоб Захід нарешті зрозумів: стрілецької та переносної зброї замало? Україні потрібен повноцінний ленд-ліз. Терміново. Скільки ще українських дітей мають відправитись на небо, щоб НАТО закрило це небо над Україною?", - наголосив він.

Нагадаємо, за програмою ленд-ліз Сполучені Штати Америки постачали своїм союзникам у Другій світовій війні різне озброєння, військове спорядження, боєприпаси, техніку, продовольство, медичне обладнання та ліки, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти.

Як повідомляв УНІАН, за даними генерального прокурора України Ірини Венедіктової, у Київській області зібрано 410 тіл вбитих громадян для проведення судмедекспертизи.

"На звільнених територіях Київщини - надважливі докази жорстоких воєнних злочинів РФ. Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності в національних, і в міжнародних судах", - заявила Венедіктова.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович сьогодні, 3 квітня, сказав, що світ має жахнутися від того, що відбулося у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

"Буча, Ірпінь та Гостомель - це міста, які звільнені і являють собою картинку з постапокаліптичного фільму жахів. Серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів російських військ - зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, вбиті діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки", - зазначив він.

У багатьох із вбитих зав'язані руки та наявні сліди катувань, більшість також вбита пострілами у потилицю.

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