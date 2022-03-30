У Офісі президента зазначають, що це "логістичне питання".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначає, що поки що неможливо сказати, коли саме може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання, на якому етапі перебуває підготовка до зустрічі президентів України та Росії.

"Напрацьований пакет документів, з яким ми вже виступаємо. І пропозиції, які ми надали російській стороні, - вони кажуть про те, що в принципі можна вже починати готуватися до зустрічі президентів. Коли саме це відбудеться - це питання вже таке, логістичне, скоріше. Бо росіянам треба подивитися наші пропозиції, дати якусь попередню відповідь на них", - зазначив Подоляк.

Він додав, що наразі триває постійна робота в онлайн-форматі робочих підгруп, які пояснюють та уточнюють позиції.

"Тому ми вважаємо, що пакет документів готовий. Ключове в пакеті - це договір про безпекові гарантії, які вирішують питання війни і миру. І де вже заявлені країни є, з якими Єрмак проводить всі консультації. То певно ми можемо виходити на розуміння, що в найближчий час буде зустріч президентів. Коли саме - сказати неможливо, тому що це вже питання логістичне", - підсумував Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що перемовні делегації України та Росії мають достатньо напрацьованого матеріалу, щоб зробити можливою зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

За словами Арахамії, таку пропозицію вже надіслали РФ та чекають відповіді.

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