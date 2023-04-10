Ракетні війська та артилерія протягом доби уразили 11 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах зосередження російських окупантів та їхньої техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито шість ворожих БпЛА: три – типу "Ланцет", два – "Зала" та один – "Суперкам", – йдеться у зведенні.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п'ять станцій радіоелектронної боротьби ворога.

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За минулу добу Сили оборони знищили ще 670 росіян. Загальні втрати окупантів досягли позначки 178 820 вбитих.

Найважчими ділянками фронту наразі є Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки. Загалом за минулу добу було відбито майже шість десятків атак росіян.

У ЗСУ повідомили, що під Мар’їнкою та Авдіївкою щодня Сили оборони знищують близько двох рот окупантів. Однак не зважаючи на такі втрати загарбники все одно продовжують атакувати.

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