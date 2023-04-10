Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах зосередження російських окупантів та їхньої техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.
"Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито шість ворожих БпЛА: три – типу "Ланцет", два – "Зала" та один – "Суперкам", – йдеться у зведенні.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п'ять станцій радіоелектронної боротьби ворога.
Поточна ситуація на фронті російсько-української війни: це варто знати
За минулу добу Сили оборони знищили ще 670 росіян. Загальні втрати окупантів досягли позначки 178 820 вбитих.
Найважчими ділянками фронту наразі є Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки. Загалом за минулу добу було відбито майже шість десятків атак росіян.
У ЗСУ повідомили, що під Мар’їнкою та Авдіївкою щодня Сили оборони знищують близько двох рот окупантів. Однак не зважаючи на такі втрати загарбники все одно продовжують атакувати.