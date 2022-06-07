Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.

Українська авіація завдала ударів по ворожих складах боєприпасів на Миколаївщині та по скупченню ворога на Херсонщині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки - по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки", - йдеться у повідомленні.

З метою відновлення втраченого положення ворог, за підтримки артилерії та армійської авіації, здійснив наступальні дії в напрямку Лозове – Біла Криниця, успіху не мав. Для уточнення позицій військ ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на півдні за добу знищили 26 російських загарбників.

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