Українська авіація завдала ударів по ворожих складах боєприпасів на Миколаївщині та по скупченню ворога на Херсонщині.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки - по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки", - йдеться у повідомленні.
З метою відновлення втраченого положення ворог, за підтримки артилерії та армійської авіації, здійснив наступальні дії в напрямку Лозове – Біла Криниця, успіху не мав. Для уточнення позицій військ ворог вів повітряну розвідку БпЛА.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на півдні за добу знищили 26 російських загарбників.