Українська бригада втратила цілі роти у марних атаках на Курщині, - Forbes

Серед частини українських командирів є небезпечна тенденція вважати, що підрозділи, ефективні в обороні, однаково добре готові до наступу.

Одна з українських бригад втратила цілі роти в "марних" атаках на нікчемні смуги дерев, пише Forbes.

Об'єднавши свої безпілотники, міни, ракети та артилерію, 47 механізована та 92 десантно-штурмова бригади ЗСУ не лише відбили російську атаку на свої позиції в Курській області Росії в п’ятницю – вони знищили ворога, залишивши в регіоні лісову ділянку, заповнену загиблими росіянами.

Ця перемога стала важливою для двох елітних бригад, хоча й супроводжувалася серйозними ризиками. За словами ветерана бойових дій на ім’я Костянтин, серед частини українських командирів є небезпечна тенденція вважати, що підрозділи, ефективні в обороні, однаково добре готові до наступу.

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Якщо така бригада, як 92-га десантно-штурмова, успішно відбиває російський напад, деякі командири можуть наважитися наказати їй залишити укріплення, згрупуватися на відкритій місцевості та перейти в наступ. Однак атака завжди пов’язана з більшими ризиками, ніж оборона, і часто супроводжується значними втратами.

Так, 95-та десантно-штурмова бригада, яка діяла в Курській області разом із 92-ю, на початку січня випробувала цю реальність на собі. Швидкий перехід від оборони до наступу в напрямку села Бердінь призвів до того, що українські десантники опинилися під ударом російських безпілотників, зазнавши серйозних втрат.

Подібні ситуації неодноразово траплялися і з 92-ю десантно-штурмовою бригадою. Частина підрозділу, яка воювала під Курськом, за три роки широкомасштабної війни Росії проти України "тричі мінялася особовим складом" через невиправдані накази захопити лісову лінію, жертвуючи цілою ротою, зазначив Костянтин. Для розуміння: рота зазвичай складається з понад 100 військовослужбовців.

Очевидне у зауваженнях Костянтина – це підтримка ефективної української стратегії, що ґрунтується на обороні. Використовуючи міни, артилерійську підтримку та безпілотники, окопані українські бригади регулярно завдають значних втрат російським військам – іноді знищуючи сотні окупантів під час одного бою.

Російські війська змушені атакувати, оскільки воєнні цілі Кремля є переважно наступальними – захопити якомога більшу частину східної України. Водночас українці можуть використовувати переваги оборони: заздалегідь заміновані території, підготовлені зони артилерійського обстрілу, дрони, що завдають точкових ударів. "Досвідчені українські підрозділи дуже ефективно відбивають російські атаки", – наголосив Костянтин.

Українська стратегія перемоги не обов’язково передбачає постійний наступ. Війська Києва можуть знищувати живу силу та техніку ворога, завдаючи таких втрат, що російська армія зазнає морального та фізичного виснаження. Лише тоді, коли противник ослабне, українці можуть переходити у контрнаступ.

Такий сценарій вже відбувався. Восени 2022 року після невдалого російського наступу на Київ українська розвідка виявила слабкі місця на фронті біля Харкова. Найкращі бригади скористалися цим, прорвали оборону ворога та змусили росіян тікати. Українські війська переслідували їх, звільнивши значну частину північного сходу країни.

92-га десантно-штурмова бригада, тоді ще механізована, здійснила один із найефектніших маневрів цього контрнаступу, подолавши понад 80 км від села Пришиб до Куп’янська, який залишається вільним і сьогодні.

Контрнаступ 2022 року виявився успішним, оскільки йому передувала тривала оборона, що виснажила російські сили. Натомість у 2023 році український наступ на півдні розпочався після затяжного тупика, що дозволило росіянам укріпити свої позиції, вирити траншеї та замінувати територію. Очікувано, такий наступ зазнав невдачі.

Якщо порівнювати ці два контрнаступи, стає очевидним, що час має вирішальне значення. Прийде момент, коли Росія буде ослаблена, а Україна зміцніє, і тоді українські війська зможуть перейти в наступ із розумними шансами на успіх.

Поки що Росія зберігає перевагу в живій силі та вогневій потужності, незважаючи на значні втрати. Тому 92-га десантно-штурмова бригада продовжує утримувати оборонні позиції, ефективно використовуючи своє озброєння та завдаючи ударів по російських штурмових групах. Таким чином, вона створює умови для майбутнього миру або, якщо цього не станеться, для наступу на послабленого ворога.

"Командувачі повинні надавати пріоритет збереженню життя наших досвідчених військ", – наголосив Костянтин, додавши, що оборона зараз – це запорука перемоги в майбутньому.

Бої на Курщині: останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські морські піхотинці та десантники кидають свою бронетехніку прямо на позиції українських військових у Курській області та в паніці тікають, зустрічаючи опір 47-ї механізованої бригади ЗСУ, оснащеної американськими бойовими машинами М-2.

Наслідком таких атак стає лише зростаюча кількість знищеної техніки. Росіяни відчайдушно намагаються звільнити Курську область і зазнають величезних втрат.

Під час триденного штурму, який розпочався 18 січня за участю 155-ї окремої морської піхотної бригади та 234-го десантно-штурмового полку РФ, було знищено 14 БМП і БМД, а також три танки Т-80. Ще один штурм, що відбувся у вівторок або незадовго до нього, закінчився для РФ втратами щонайменше чотирьох танків, бойових бронемашин та одного пікапа.

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