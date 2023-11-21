Вони розповіли деталі своєї роботи.

Українські військовослужбовці, які захищають небо в лавах сил протиповітряної оборони, розповіли детальніше про свою роботу.

ТСН поспілкувався з бійцями мобільних груп ППО. Вони кажуть, що після оголошення повітряної тривоги сідають у автівки, виїжджають на позиції та починають спостереження. Перша група, яка складається з водія та стрільця, працює з американським переносним зенітно-ракетним комплексом Stinger. Військові розповіли, що його направляють на крилаті ракети, літаки, гвинтокрили та безпілотні літальні апарати.

Друга група має на озброєнні британський переносний зенітний ракетний комплекс Martlet. За словами бійців, з нього збивають дрони та ракети. Навесні минулого року за допомогою ПЗРК вперше знищили російський БПЛА "Орлан", а вже тепер на його рахунку з десяток дронів типу "Shahed".

Військові розповідають, що виїжджають на чергування і під час зльотів російських МіГ-31, які можуть знаходитися у небі декілька годин: літак може бути "відволікаючим маневром", бо в цей час окупанти здатні запустити ракети з кораблів у морі.

Російські атаки: останні новини

Нагадаємо, що ввечері російські загарабницькі війська атакували Україну за допомогою безпілотників, а також запустили ракети в бік Дніпра.

У низці областей декілька годин лунала повітряна тривога, також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони по російських БПЛА.

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