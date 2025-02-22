Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних потужностей Росії.

Дрони Служби безпеки України 20 лютого знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції (НПС) "Нововєлічковская" у Краснодарському краї РФ.

Як повідомили джерела УНІАН в спецслужбі, ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані, оскільки через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.

Зазначається, що удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція запалала, через що відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти. На даний час росіяни встановлюють суму збитків.

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"Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей РФ. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки РФ та ускладнює забезпечення російської армії паливом", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Атака безпілотників на нафтові об'єкти РФ

У ніч на 17 лютого Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили два важливих підприємства РФ, які працюють на ворожий військово-промисловий комплекс (ВПК) - Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінская". У районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів. На заводі розпочалася пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада.

18 лютого у Генштабі ЗСУ розповіли про результати удару Сили оборони України по стратегічних об’єктах загарбників. Тоді окрім ураження Ільського нафтопереробного завод у Краснодарському краї, під удар потрапили нафтоперекачувальні станції "Кропоткинская" та "Андреаполь", що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ.

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