Супротивник укріплює відступні рубежі та продовжує використовувати тактику авіаційних й ракетних ударів у глибокий тил.

Українські військові продовжують потроху відтісняти російських окупантів на півдні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми продовжуємо ведення бойових дій. Противник укріплює свої відступні рубежі, вже облаштовує не лише перший-третій, а ще й запасні рубежі, тому що ми його потроху відтісняємо. Але періодично вони намагаються відновити своє положення і проводити невеличкі вилазки та атаки, щоб посунути нас зі вивільнених вже територій", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, також ворог продовжує використовувати тактику авіаційних та ракетних ударів у глибокий тил.

"Не маючи успіху у просуванні по суходолу, вони намагаються тиснути з неба - там, де ми більш вразливі", - додала начальник прес-центру.

Як повідомляв УНІАН, за даними Оперативного командування "Південь", 26 червня у південних областях України Збройні сили за добу знищили близько 40 окупантів, 3 склади боєприпасів та 8 одиниць військової техніки ворога.

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