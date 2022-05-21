По всій області немає централізованого водопостачання.

Завершено ремонт магістрального газопроводу біляСєвєродонецька Луганської області.

У місті частково відновлено газопостачання.Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

По всій області немає централізованого водопостачання. 20 травня рятувальники розвезли людям 72 тонни води.

"Міста і села також залишаються знеструмленими. І відновити електропостачання складно до завершення активних бойових дій. Втім, польські компанії за сприяння польської асоціації передачі та розподілу електроенергії вже передали українським енергетикам 20 вагонів з електрообладнанням", — йдеться в повідомленні.

Ситуація в Сєвєродонецьку:

21 травня 2022 року повідомлялося про бої в околицях Сєвєродонецька: росіяни відкрили вогонь по школі та хімзаводу.

Раніше глава Луганської області Сергій Гайдай зазначив, що Росія кинула всі свої сили на захоплення області.

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