Тривають важкі бої за інші населені пункти Луганщини.

Українські військові звільнили від російських окупантів село Греківка в Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Греківка звільнена. Тривають важкі бої за інші населені пункти Луганщини", - зазначив він.

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За словами Гайдая, росіяни готуються до тривалої оборони (окопуються, мінують території, стягують резерви).

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

За його словами, вже декілька населених пунктів регіону звільнені від загарбників.

На тлі успіхів ЗСУ російські окупанти почали проводити часткову мобілізацію в Старобільському і Кремінському районах Луганської області. При цьому до лав "мобіків" окупанти фактично примусово кличуть усіх випадкових чоловіків.

"Видають всім без розбору - і студентам, і хворим, і старим", - повідомляв раніше Гайдай.

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