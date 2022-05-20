Крім самих установок, Україна ще отримає боєприпаси до них.

У липні Україна отримає перші 15 зенітних самохідних установок Gepard від Німеччини.

Про це стало відомо за підсумками розмови міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт та її українського колеги Олексія Резнікова, повідомляє Spiegel.

Пакет також включає в себе навчальну підтримку з боку Бундесверу, надання майже 60 тис. боєприпасів і доставку 15 машин влітку.

"Сьогодні я розмовляла зі своїм українським колегою Рєзніковим, і він ще раз чітко підтвердив, що Україна хоче якнайшвидшої доставки з Німеччини зенітних танків Gepard, включаючи наявні 59 тис. боєприпасів", - сказала Ламбрехт після розмови по відеозв'язку з Рєзніковим.

"Gepard є ефективною зброєю, яка також має значний стримуючий ефект - наприклад, для захисту критичної інфраструктури", - сказала Ламбрехт.

"Зараз ми працюємо разом, щоб гарантувати, що перші 15 Gepard будуть готові до дій з середини липня з повністю навченими екіпажами", - уточнила вона.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня стало відомо, що процес передачі Україні обіцяного Німеччиною озброєння затягується через непорозуміння між урядами країн. Йшлося про зенітні самохідні установки Gepard. Тоді точна дата поствок Gepard Україні не називалася.

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