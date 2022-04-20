Росія має певний план, який необхідно виконати до 9 травня, але не обмежуватиметься ним.

Російські окупанти хочуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до 9 травня, а також втримати "сухопутний коридор" до окупованого Криму.

Про це заявив речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Зараз їхня мета цілком зрозуміла: відтіснити українські сили за адміністративні межі Донеччини і Луганщини та втримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим", - заявив Мотузяник.

За словами полковника, надалі окупанти намагатимуться розвинути наступ і в інших областях, зокрема на Херсонщині, аби захопити якомога більше територій. Зараз ворог готується до цього, збирає сили та закріплюється на ділянках, які він вже окупував. Однак це залежатиме від результатів бойових дій в Донецькій і Луганській областях.

Крім того, Мотузяник підтвердив, що росіяни намагатимуться оточити українське військове угруповання в зоні ООС.

"Це така тактика російської армії – повне або часткове оточення підрозділів на основних напрямках, сковування сил, перекриття можливих шляхів логістичного забезпечення і подальший розгром. Вони полюбляють звітувати про утворення так званих "котлів". Наше завдання – цього не допустити", - зазначив спікер Міноборони.

Раніше Мотузяник констатував, що битва українських захисників з російськими окупантами за Донбас триває вже кілька днів. Загарбники активізували наступальні дії на Луганщині й Донеччині.

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