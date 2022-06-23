На Луганському напрямку Жданов очікує найзапекліших боїв.

По ракетних ударах ситуація найближчим часом в Україні буде дуже складна.

Про це в ефірі Freedom розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Росія буде намагатися завдавати якомога більше ракетних ударів по різних містах України. Дальність російських ракет, на жаль, покриває всю територію України", - висловився аналітик.

За його словами, ракетні удари будуть пов'язані з кількома заходами, в тому числі політичними.

"Сьогодні (23 червня - ред.) саміт, який повинен дати нам статус кандидата в члени ЄС. 28 червня у нас День Конституції. Теж політичне свято для України й дуже болюче для Путіна", - пояснив експерт.

Він додав, що на Луганському напрямку чекає найзапекліших боїв.

"Останній ривок російської армії. Якщо вони там не доб'ються успіху, далі їм доведеться переходити до оперативної паузи. Немає більше резервів, які можна кинути в бій", - підсумував Жданов.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Найближчим часом ворог може захопити Лисичанськ, попереджають експерти з ISW.

Разом з тим в районі Білогорівки окупанти відмовилися форсувати Сіверський Донець, боячись нових великих втрат у техніці та живій силі.

21 червня противник знову атакував ЗСУ на Слов'янському напрямку, а в Харківській області намагається утримати українські сили та не допустити їхній вихід до російського кордону.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, цілями Росії є захоплення Сєвєродонецька, прохід з боку півдня до Лисичанська та рух з боку Попасної з подальшим встановленням контролю над трасою Лисичанськ-Бахмут.

Прем'єр Британії Борис Джонсон вважає, що РФ може вичерпати ресурси у боях на Донбасі.

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