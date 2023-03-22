Знову фіксується активність російської авіації у Білорусі.

Ранок середи, 22 березня 2023 року, для всіх регіонів України почався з масштабної тривоги. Вся карта нашої країни "почервоніла", як свідчать дані alerts.in.ua.

Про причину масштабної повітряної тривоги повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". Це - злет російського "кинджалоносця" МіГ-31К у Білорусі:

"08:56. Аеродром "Барановичі". Злет винищувача супроводу. 09:00. Аеродром "Мачулищі". Злет МіГ-31К ВКС РФ".

Карта повітряних тривог 22.03.2023

Росія атакувала Україну вночі 22 березня 2023 дронами-камікадзе

22 березня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що вночі ворог вкотре завдав масованого авіаційного удару безпілотниками "Шахед-136", 16 дронів із 21, запущеного ворогом, було знищено.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок нічної атаки дронами у Київській області було пошкоджено цивільний об'єкт. Повідомляється про трьох загиблих та сімох поранених.

У м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.

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