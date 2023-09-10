Розголос інформації може створити небезпеку для українських захисників.

Керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що наразі на Херсонському напрямку українські військові утримують захоплені позиції на лівому березі Дніпра та закріплюються, однак розвиток подій наразі потребує інформаційної тиші.

Через розголос більш детальної інформації, українським захисникам та захисницям може загрожувати небезпека.

За її словами, варто також пам’ятати, що крім військових, існує й небезпека для цивільного населення на цих територіях, за яким ховаються росіяни. Представниця сил оборони півдня наголосила, що російські окупанти не шкодують ані цивільних, ані своїх колаборантів та військових.

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"Так, є позиції, є певні закріплення, але розвиток подій поки що потребує інформаційної тиші. Як тільки ми зможемо говорити про більш безпечну ситуацію для наших воїнів, обов’язково сповістимо", - додала Гуменюк.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень з ворогом. Зокрема, на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальну операцію. Там українські захисники та захисників завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці та змушують росіян відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку українська армія веде контрбатарейну боротьбу, знищує склади ворога та успішно вражає тили росіян.

За словами експертів, українські ДРГ на Лівобережжі Херсонщини довели окупантів до параної.

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