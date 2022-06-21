У американця залишилися п'ятеро прийомних дітей.

В Україні загинув 52-річний військовий з США Стівен Забельські.

Про це повідомляє газета Recorder (штат Нью-Йорк, де раніше мешкав загиблий).

За інформацією видання, до 2018 року Забельські жив у Нью-Йорку, потім перебрався до Флориди. Більше 30 років пропрацював на будівництві.

У американця залишилися дружина і п'ятеро прийомних дітей, один онук, сім братів і сестер, вісім племінниць, шість племінників.

Анонімне джерело The Washington Post у Держдепартаменті США підтвердило смерть військового.

Журнал Rolling Stone з посиланням на кілька людей, знайомих з обставинами смерті Забельські, повідомляє, що він був ветераном армії США і загинув, підірвавшись на міні.

За інформацією в некрологах, Забельські загинув біля Дорожнянки (Запорізька область) 15 травня.

Державний департамент перебуває на зв'язку з сім'єю і надав "всю можливу консульську допомогу", кажуть у Держдепі. Чиновник відмовився надати більш детальну інформацію "з поваги до сім'ї в цей важкий час".

Як писав УНІАН, раніше було відомо про загибель тільки одного американця, який воював в Україні. Це був 22-річний солдат Віллі Джозеф Кансел, який працював на приватну військову компанію.

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