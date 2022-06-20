Військово-повітряні сили РФ "не змогли розвинути інституційну культуру і навички".

Вражаючий список сучасних та боєздатних бойових літаків не допоміг Росії під час війни проти України.

Про це йдеться в зведенні британської розвідки, опублікованому Міноборони Великобританії.

Розвідники зазначають, що російські Військово-повітряні сили показали низькі результати, і це - одна з причин дуже обмеженого успіху російської кампанії в цілому.

"Не можуть отримати повну перевагу в повітрі, вдаються до небезпечних дій, рідко проникаючи глибоко за українські рубежі", - йдеться в повідомленні.

У розвідці вважають, що причини труднощів російської авіації перегукуються з причинами проблем російських сухопутних військ.

"Впродовж багатьох років більша частина бойової підготовки в Росії, швидше всього, була складена за жорстким сценарієм і призначена для того, щоб створити враження для високопоставлених чиновників, а не для розвитку активних ініціатив серед літніх екіпажів", - наголошують у відомстві.

Розвідники також акцентують, що у РФ є список сучасних та боєздатних бойових літаків, який вражає. Але Військово-повітряні сили "майже напевно не змогли розвинути інституційну культуру та набір навичок, необхідних для їхнього особового складу, аби відповідати прагненню Росії проводити повітряну кампанію в сучасному західному стилі".

"Це призвело до того, що більше, ніж планувалося, зусиль припадають на сухопутні війська, що виснажуються, і сучасні крилаті ракети, запаси яких, мабуть, закінчуються", - резюмують в відомстві.

Як писав УНІАН, генеральний інспектор ВПС Німеччини, генерал-лейтенант Інго Герхарц сказав, що "важко сказати, яке точно співвідношення сил" в повітрі, і припустив, що "1 до 10" не на користь України.

Наприкінці травня представник ГУР МО Вадим Скібіцький зазначав, що російські війська використали проти українців вже близько 60% запасів високоточної зброї (за деякими видам навіть і більше - 70%), тож ворог змінив тактику.

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