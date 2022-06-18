Постаралися воїни з 72-ї бригади імені Чорних Запорожців.

В Донецькій області воїни 72-ї бригади імені Чорних Запорожців збили з ПЗРК "Ігла" російський літак Су-25.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади.

СУ-25 рашистів вирішив поцікавитись: "А хто тут?" Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба. А з руками в нас все гаразд – мовиться у повідомленні.

Додамо, що Су-25 – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також – знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди.

Що відомо про втрати ворога на війні

За майже чотири місяці від початку повномасштабної війни на території України російська армія втратила вже близько 33 тис. 350 своїх бійців. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували щонайменше дві сотні російських загарбників.

Зазначається, що найбільших втрат за останню добу противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Раніше УНІАН повідомляв, що в армії РФ почастішали випадки звільнення великої кількості військових через відмову від участі у бойових діях в Україні.

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