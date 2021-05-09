На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 8 травня, російські бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників та цивільного населення немає.

Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.

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Так, поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Бойовики два рази здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї у районі Авдіївки та один раз у передмісті населеного пункту Опитне.

Біля Новгородського російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій ЗСУ із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем, а біля селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Мар'їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм та автоматичних станкових гранатометів. До того ж, російські окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7 годину ранку, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Дмитро Захаров