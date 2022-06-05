Телебачення зникло через пошкодження обстрілом, який влаштували самі окупанти.

В Донецьку та на окупованій частині Донецької області відсьогодні недоступне ефірне телебачення.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Від сьогодні в Донецьку та окупованій частині області недоступне ефірне телебачення. Була пропаганда і нема пропаганди", - написав він.

Андрющенко наголосив, що найсмішніше в цьому те, що телебачення зникло через пошкодження обстрілом, який влаштували самі окупанти, аби звинуватити ЗСУ в обстрілах "мирних мешканців".

"Такий собі постріл вже не в ногу, а акуратно в мозок російсько-донецької пропаганди", - підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських військ. Місцеві мешканці чули "хлопок". Автори повідомлень стверджують, що пожежа на підприємстві сталася через попадання снарядів.

Про постраждалих не повідомляється. Також про подію мовчать у маріонеткових проросійських "правоохоронних органах".

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