В Донецьку та на окупованій частині Донецької області відсьогодні недоступне ефірне телебачення.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Від сьогодні в Донецьку та окупованій частині області недоступне ефірне телебачення. Була пропаганда і нема пропаганди", - написав він.
Андрющенко наголосив, що найсмішніше в цьому те, що телебачення зникло через пошкодження обстрілом, який влаштували самі окупанти, аби звинуватити ЗСУ в обстрілах "мирних мешканців".
"Такий собі постріл вже не в ногу, а акуратно в мозок російсько-донецької пропаганди", - підкреслив Андрющенко.
Нагадаємо, в окупованому Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських військ. Місцеві мешканці чули "хлопок". Автори повідомлень стверджують, що пожежа на підприємстві сталася через попадання снарядів.
Про постраждалих не повідомляється. Також про подію мовчать у маріонеткових проросійських "правоохоронних органах".