Вони працюють таємно та незалежно від Збройних сил України.

На окупованих територіях України та в глибовоку тилу РФ працюють добровольці секретного українського батальйону "Братство".

Британська The Guardian поспілкувалася з трьома спецпризначенцями "Братства" - 23-річним Тарасом, 21-річним Владиславом та їхнім командиром 39-річним Олексією. Вони знають, що український уряд заперечуватиме будь-яку інформацію про них, а Захід занепокоєний думкою про їхню діяльність, адже побоюється ударів України по Росії.

Воїни розповіли, що виконують різні операції - від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників, знищення військової інфраструктури та "приземлення" літаків на території РФ. Зокрема, воїни "Братства" збивали гелікоптер з російськими чиновниками, а також влаштовували засідку за маршрутом автівки офіцера ФСБ.

Відео дня

"Братство" має особливий статус – технічно група незалежна від армії України, але діє пліч-о-пліч з Силами оборони.

"Нам дуже легко перетнути російський кордон", – з усмішкою зізнався 21-річний член групи Владислав.

Добровольці кажуть, що не зупиняються перед заборонами, щоб в РФ відчували розпал боїв у їхньому тилу. Один з воїнів розповів про одну з останніх своїх операцій - "просту", на його думку.

"Нашій групі потрібно було привезти на територію Росії певну кількість вибухівки та залишити її у певному місці. Я не знаю, для чого і кому призначалася ця вибухівка. Але я точно знаю, що деякі люди в Росії готові допомогти українцям", – розповів боєць.

Як зазначають воїни, інколи росіяни дізнаються, що в РФ працюють диверсанти. Але це їх значно деморалізує та змушує відправляти багато військових на їхні пошуки. Бійці "Братства" зізналися, що операція у районі Бєлгорода, де місяць тому у повітря злетіло кілька складів із боєприпасами РФ, це їхніх рук справа. Про операції не знає ніхто, навіть рідні воїнів.

"Ваші читачі можуть очікувати від нас, що ми збираємося підірвати Кремль, але поки що це не так. Моя думка, що починати потрібно з невеликих завдань, а потім переходити до більш складних. У мого друга є приказка: "Щоб знищити ворожу військову базу, треба спочатку підірвати собачу будку", – наголосив один із бійців.

Але не завжди все йде за планом. На Різдво четверо їхніх колег, Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов загинули після рейду в тил ворога.

"Ми дуже спокійно ставилися до цих хлопців і були впевнені, що все буде добре. Ми не знаємо подробиць, але припускаємо, що вони випадково зайшли на другу лінію російської оборони. А перед нею росіяни заклали міни в землю", - розповів один з воїнів.

Разом з тим "Братство" вважає свою роботу набагато безпечнішою, ніж у ЗСУ.

"Наші операції фактично вдвічі безпечніші за ті, які проводять українські Збройні сили. Здається, це дуже небезпечна робота, але ми дуже серйозно до неї готуємося", - розповів Тарас.

Агенти України в тилу РФ

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов натякнув, що в РФ працюють українські агенти, а дрони "руйнують їхню ілюзію безпеки". Втім, він так і не підтвердив причетність України до вибухів на тилових аеродромах РФ та "бавовни" на Кримському мосту.

Крім того, він наголосив, що Кремлю варто побоюватися колаборантів у своєму оточенні.

Місяць тому в РФ заявили, що вбили українських диверсантів. Це були Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов.

Вас також можуть зацікавити новини: