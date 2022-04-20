Президентам залишається лише ухвалити відповідне рішення.

В Ізраїлі підтвердили готовність провести в Єрусалимі зустріч президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Також йдеться про можливість зустрічі делегацій обох країн в Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ізраїль підтверджує готовність прийняти в Єрусалимі можливу зустріч лідерів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Але знову ж таки вони (Путін і Зеленський - ред.) повинні ухвалити відповідне рішення", - сказав посол Ізраїлю у Москві Олександр Бен Цві.

Посол додав, що Ізраїль вважав би за "велику честь" проведення можливих переговорів президентів РФ та України на його території.

"Делегації РФ та України могли б проводити зустрічі в Єрусалимі, як це було у Стамбулі", - додав Бен Цві.

Раніше Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.

Нагадаємо, що 12 квітня Давид Арахамія заявив, що українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала свою позицію в переговорах з Росією.

А радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав, що перемовини з РФ заморожені.

Вас також можуть зацікавити новини: