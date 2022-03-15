Дрон могли використовувати як елемент пропаганди, впевнений міністр оборони країни.

Міністр оборони Румунії Василе Дінку заявив, що дослідницько-інформаційний дрон, який вчора впав у Бистрицькому повіті Румунії, росіяни могли використати як елемент пропаганди, щоб викликати тривогу серед місцевих мешканців.

Про це він заявив у коментарі румунському виданню Digi24.

Очільник оборонного відомства назвав дрон "іграшкою" і зауважив, що спершу сприйняв новину про його падіння як поганий жарт якогось авіамодельного клубу.

"Він радянського виробництва і на цей момент його не застосовують в армії, він був виведений з ужитку після 1989 року", - розповів Василе Дінку.

Дрон дослідить спеціальна комісія. Перші висновки зроблять вже сьогодні.

"Максимум, що він може робити – збирати інформацію. Він не надто великий і дуже старий, його важко під'єднати до сучасних систем", – уточнив Дінку.

Міністр зауважив, що дрон могли запустити у Карпатському регіоні, оскільки цей тип дронів не має великої автономності польоту.

Дінку не виключає, що цей інцидент може бути маневром Росії в гібридній війні, щоб викликати паніку у населення, відбити бажання сусідніх з Україною країн надавати допомогу та зламати солідарність між союзниками.

"Одним із ключових елементів російської пропаганди від початку війни з Україною було знеохочення населення надавати допомогу. Вони хотіли б зруйнувати солідарність, налякати людей у цій зоні, щоб показати, що можливо щось страшне", - зазначив міністр оборони Румунії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що Альянс не має наміру вступати у війну з Росією, проте гуртом захищатиме кордони кожної з країн-членів у разі агресії.

12 березня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков відкрито пригрозив обстрілами конвоїв НАТО зі зброєю для України після того, як Столтенберг попередив Росію про наслідки такого рішення.

Крім того, 13 березня росіяни зухвало атакували Яворівський полігон у Львівській області за десятки км від кордону з Польщею – членом НАТО. На що президент України Володимир Зеленський зауважив, що наступного разу ракети російських терористів можуть впасти вже на територію Альянсу, якщо НАТО не закриє небо.

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