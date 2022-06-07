У МВС закликали всіх місцевих жителів бути пильними.

З території Білорусі на Волинь можуть перекинути диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) з метою відтягнути сили українських військ.

Про це повідомив радник голови міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у Телеграмі. Він наголосив, що така загроза існує. Тому усім мешканцям потрібно бути пильними.

Упродовж останніх тижнів в Міністерстві внутрішніх справ не помічали активності диверсійно-розвідувальних груп. Однак зараз є інформація про таку загрозу з боку Білорусі. ДРГ можуть увійти на територію Волинської області.

Як зазначив Андрусів, у такий спосіб противник хоче відтягнути частину українських військ, щоб їх не залучили на більш напружених напрямках – на Сході або Півдні.

"За останні тижні ми не помічали активності диверсійно-розвідувальних груп. Однак спостерігаємо такі наміри з території Білорусі. Є загроза того, що ці групи будуть перекидатися саме звідти на територію Волинської області", – зазначив Андрусів.

Радник голови МВС пояснив, що окупанти можуть обрати саме Волинську область, оскільки на звільнені території значно важче непомітно перекинути ДРГ - там багато блокпостів, поліції і громадяни стали уважнішими після пережитої окупації.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня білоруський військово-політичний оглядач Ягор Лебядко висловив думку, що на сьогоднішній день масштабне вторгнення на територію України з боку Білорусі є дуже малоймовірним. "Все, що теоретично могла б спрямувати Білорусь – це сили спеціальних операцій, де є дві спеціально підготовлені офіцерські роти... Цього достатньо для проведення якоїсь розвідки або диверсії, але не більше", зазначив тоді він.

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