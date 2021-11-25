Така ситуація, пов'язана з наданням гарантій безпеки, стала серйозною проблемою для діяльності вздовж лінії зіткнення й ускладнює життя цивільного населення та роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен заявив про безвихідну ситуацію у сфері безпеки на Донбасі.

Про це Кіннунен заявив після чергових зустрічей учасників ТКГ та її робочих підгруп у форматі відеоконференцій, повідомляється сайті ОБСЄ.

"Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення вкрай нестабільна. Спеціальна моніторингова місія повідомляє про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури, завданих важким озброєнням, по обидва боки лінії зіткнення. В середньому, кількість порушень режиму припинення вогню на день перевищує аналогічний показник до набуття чинності заходами з посилення режиму припинення вогню в липні 2020 року. Безвихідна ситуація, пов'язана з наданням гарантій безпеки, стала серйозною проблемою для діяльності вздовж лінії зіткнення й ускладнює життя цивільного населення, а також роботу СММ", - заявив Кіннунен.

При цьому, за його словами, позиції учасників переговорів політичної робочої підгрупи залишаються незмінними, що по суті ускладнює обмін думками щодо розробки єдиного плану дій.

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Чергові консультації ТКГ відбулися 24 листопада.

На консультаціях українська делегація зажадала від РФ допустити представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місця вбивства українського політв'язня Руслана Макарця - в Макіївську колонію №32.

Також представники України звинуватили РФ у перешкоджанні виплат жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей пенсій і соцвиплат.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 8 грудня.

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Автор: Віталій Саєнко