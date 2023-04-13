Також інформатор фіксував наслідки ракетних обстрілів Одеси та масованих атак дронами-камікадзе та деталізував у групі в Telegram.

В Одесі затримали радіомеханіка одного з оборонно-промислових комплексів, який зливав ворогу дані про ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури. Як зазначається, співробітнику одного з оборонно-промислових комплексів Одеси повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу).

За даними слідства, радіомеханік створив у месенджері Telegram групу, учасниками якої були переважно росіяни. В ній він поширював інформацію про розташування на цьому оборонному підприємстві та поряд з ним підрозділів ЗСУ та їх озброєння. При цьому зрадник вказував координати об’єктів та, крім того, "зливав" дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень.

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"Також інформатор фіксував наслідки ракетних обстрілів Одеси та масованих атак дронами-камікадзе та деталізував у групі в Telegram, які саме об’єкти було пошкоджено, а які знищено", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, чоловік заявляв, що України не існує, а він народився в СРСР та складав присягу радянській армії.

Підозрюваного взято під варту без визначення розміру застави.

Як повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області, фахівці якого ведуть слідство, саме за отриманими від інформатора координатами окупанти здійснили один з ударів іранськими дронами "Shahed" по території Одеси.

Виявлення зрадників в Україні

В УКраїні регулярно ловлять інформаторів та коригувальників окупантів. Так, у січні на Дніпропетровщині викрито інформатора російських окупантів. Він збирав та передавав точні координати місцезнаходження радіолокаційних станцій та блокпостів Сил тероборони в області. А 10 квітня правоохоронці затримали ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС.

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