Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки диверсій та обстрілів українських об'єктів.

У Харківській області Служба безпеки України викрила двох ворожих інформаторів, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з Росією. Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу інформаторів ФСБ під час спецоперації у звільнених районах Харківської області. Фігурантами виявились двоє жителів деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону", - зазначили у спецслужбі.

У СБУ розповіли, що зловмисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вовчанської громади.

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"Насамперед їх цікавили відомості щодо облаштування оборонних ліній уздовж кордону з РФ та пункти тимчасової дислокації підрозділів Служби безпеки та Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

Також агресор шукав інформацію про поточну суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні та пункти видачі гуманітарної допомоги мирним жителям.

"Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об'єктів", - додали у відомстві.

За даними слідства, одним із учасників ворожої групи є місцевий житель, який одразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором. При цьому до виконання ворожих розвідувальних завдань він приступив лише на початку цього року. Згодом до підривної діяльності чоловік залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв'язок з Федеральною службою безпеки Росії.

"Для комунікації з російською спецслужбою фігуранти використовували месенджер Телеграм із дотриманням заходів конспірації. При обшуках за місцями проживання зловмисників виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ", - розповіли у СБУ.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Розслідування триває.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІН, правоохоронці затримали у Миколаєві чоловіка, який коригував ракетні удари по закладах освіти.

Таклж СБУ затримала інформатора, який за 2 тисічі гривень збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС.

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