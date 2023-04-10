Служба безпеки України затримала ворожого агента, який намагався виявляти місця дислокації HIMARS та розвідував склади з боєприпасами Збройних сил України в Одеській області.
"Служба безпеки викрила ще одного агента російських спецслужб у результаті агентурно-оперативної роботи на Одещині. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії", - розповіли у Службі.
Зазначається, що окупанти обрали йому псевдонім "Кримчанин" та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону Одеської області.
"За вказівкою російської спецслужби їхній агент приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону", - йдеться у повідомленні.
Крім того, він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS.
Отримані відомості зрадник намагався передати своєму російському "куратору" через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах.
Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.
"Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором", - додали у Службі.
Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Розслідування триває.
Затримання російських агентів в Україні - деталі
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