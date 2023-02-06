Окупанти посилюють фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

У Новотроїцьке Херсонської області для перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією прибули співробітники Федеральної служби безпеки Росії.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00. Зазначається, що на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області окупанти посилюють фільтраційні заходи.

"Для проведення перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією в Новотроїцьке прибули співробітники ФСБ Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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Що відбувається на Херсонщині

31 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на окупованій частині Херсонщини ворог посилив фільтраційні та контрдиверсійні заходи. Російські окупаційні війська обмежили в'їзд та виїзд з населеного пункту Улянівка, проводять обшуки у місцевих жителів та перевіряють мобільні телефони.

Тим часом після деокупації правобережжя Херсонщині російські окупанти продовжують тероризувати звільнені території постійними обстрілами, через що гинуть люди.

Зокрема, як повідомляв УНІАН, 5 лютого внаслідок ранкового обстрілу у Чорнобаївці поранено мешканця, є руйнування житлових будинків та інфраструктури. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу, де лікарі надають йому необхідну допомогу.

А 2 лютого росіяни 65 разів обстріляли населені пункти вільної частини Херсонської області. Через російські обстріли загинули 2 людини, поранення різного ступеня тяжкості дістали 9 жителів області. Серед поранених - 5-річний хлопчик

У британській розвідці припускають, що постійними обстрілами росіяни хочуть погіршити моральний стан цивільних і стримувати будь-які українські контратаки через Дніпро у такий спосіб.

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