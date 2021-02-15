Вибух стався приблизно о 7 годині ранку за Києвом.

У підконтрольній угрупованню "ДНР" Горлівці стався вибух під автомобілем командира батальйону "народної міліції" угруповання "ДНР". Він живий і доставлений в лікарню.

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Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє кореспондент телеканалу "Росія" (ВГТРК) в Донецьку Андрій Руденко.

Як стверджується, під машину члена незаконного збройного формування було закладено саморобний вибуховий пристрій.

Інший кореспондент ВГТРК Олександр Сладков відзначити, що постраждалим комбатом бойовиків є Сергій Попов з позивним "Довгий".

"Заступник міністра інформації ДНР" Данило Безсонов написав у своєму телеграм-каналі, що вибух стався, коли "Довгий" віз дочку в школу. Дитина теж постраждала і знаходиться в лікарні.

За даними російського телеграм-каналу «Майор і генерал», поранення комбата "ДНР" було не важким. Йому осколками посікло ноги і стегно. У потерпілого шок першого ступеня, зараз він в операційній.

Вибух стався приблизно о 7 годині ранку за Києвом.

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Автор: УНІАН