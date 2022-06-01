Михайло Подоляк прокоментував висловлювання деяких політиків, що Україна нібито не повинна "вимагати" зброю в інших країн.

Україна має моральне право просити про допомогу, бо багато років тому відмовилася від ядерної зброї та знищила свій ракетний потенціал в обмін на гарантії безпеки.

Про це у Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Деякі політики сьогодні кажуть: "Ніхто нічого не винен Україні. Воюйте тим, що є, і перестаньте вимагати зброю". Звісно, Україна дуже вдячна за будь-яку допомогу. Але є нюанс, який потребує історичного екскурсу", - зазначив він.

Зокрема, Подоляк наголосив, що багато років тому Україна не лише відмовилася від ядерної зброї, а й знищила свій ракетний потенціал в обмін на гарантії безпеки.

"Сьогодні в нас ні зброї, ні безпеки. З огляду на це, маємо моральне право просити про допомогу. І ми вдячні, що партнери підставляють нам плече", - додав радник очільника ОП.

Як повідомляв УНІАН, новий пакет допомоги США для України включатиме реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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