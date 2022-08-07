Більшість тіл неідентифікована, тому поліція просить людей повідомляти дані тих, кого вони зараз розшукують.

До моргів Київської області в період з 15 червня по 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь".

Про це повідомила поліція Київської області.

Зазначається, що тіла оглянуті, втім більшість з них лишається невстановленими.

З метою ідентифікації загиблих в слідчому управлінні поліції Київщини визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних.

Українців, які розшукують близьких, просять сформувати смс, або повідомлення в Viber, WhatsApp, Telegram на номер +380936684014, вказавши особливі прикмети, татуювання, особисті речі та додати фото зниклої людини.

Звертається увага, що для ідентифікації тіла потрібно вказати в повідомленні слідчим: прізвище, ім’я по батькові та дату народження розшукуваної особи; зріст, розмір взуття, розмір одягу; наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше).

Слід також вказати номер телефону, яким користувалась зникла особа, номер телефону контактної особи.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона та російські окупанти 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".