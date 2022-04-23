Президент вважає, що на такий крок можна піти у разі втрати зв'язку з реальністю.

Президент Володимир Зеленський не виключив ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні.

Про це глава держави сказав під час прес-конференції в столичному метрополітені у суботу ввечері.

Відповідаючи на питання, чи може Путін використати ядерну зброю, якщо буде загнаний в кут, президент України сказав:

"Я вважаю, що в сучасному світі використовувати ядерну зброю можна тільки коли ти втратив зв'язок з реальністю. Якщо керівництво РФ не втратить зв'язок з реальністю і адекватністю, воно не буде використовувати ядерну зброю. Чи може бути це? - Може. Чи вірю я в це? - Чесно кажучи, вірити в таке не хочеться".

Загроза ядерного удару РФ

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров побічно натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора.

За даними української та іноземної розвідок, зараз Росія не готує ядерну зброю для застосування.

Своєю чергою радник глави Офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.